MillenniumKid nennt sich der Gießener Yasin Sert, weil er am 1. Januar 2000 zur Welt gekommen ist. Seit er auf der 2024er "New Music-Hotlist" der ARD vertreten ist, hebt seine Karriere ab. Nach Deutschrap-Remixen als Teenie hat MillenniumKid schnell seine eigene musikalische Sprache gefunden: Synthiepop, New Wave und partytaugliche Club-Sounds, mit emotionalen Texten auf Deutsch.

Dass viele Menschen sich von seinem Mix aus Melancholie und positivem Spirit abgeholt fühlen, passt ins Bild, denn MillenniumKid möchte berühren, wie er sagt, und ein Gefühl der Heilung vermitteln. "Meine Musik hat die Kraft, Grenzen zu überwinden und unterschiedliche Perspektiven zu verbinden", sagt er. Für 2025 seien neue Songs, Festivals und eine Frühjahrstour geplant

Klingt wie: Polarkreis 18 tanzen mit Clueso

Corbian: Frisches Futter fürs Moshpit

2024 durften die vor zehn Jahren in Offenbach gegründeten Metaller Deutschland beim "Wacken Metal Battle"-Wettbewerb vertreten. Was kann das noch toppen? "Wenn wir für ein Festival wie Wacken ganz regulär gebucht würden", schmunzelt Corbian-Sänger Nils Fehrmann. Die Live-Erfahrung dafür haben sie jedenfalls - und das nicht erst, seit sie 2022 mit Ektomorf auf Tour waren.

Mit ihrem jüngsten Album "Momentum" hat sich die Band noch weiter von ihrem früheren Death und Black Metal entfernt. Metalcore und Melodic Death mache live einfach mehr Spaß, meint Nils. Der moderne Stilmix sorgt zudem für Energie, ist tageslichttauglich und überzeugt mit nahbaren Texten. Aus über 100 Ländern fliegen Corbian dafür auf Spotify die Herzen - pardon: die Headbangerhaare - zu.

Für Fans von: In Flames, Bullet For My Valentine, All That Remains