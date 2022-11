Magie der Wünsche in Kassel

Audio Magie der Wünsche in Kassel

In vielen Märchen spielt das Wünschen eine große Rolle. Reich sein und der Armut entkommen, Grenzen überwinden und fliegen können, Macht haben und König werden: Um all das geht es in der neuen interaktiven Sonderausstellung "unMÖGLICH? Die Magie der Wünsche" der Grimmwelt Kassel.

Ein Thema ist auch, was es für unser eigenes Leben bedeutet, wenn wir das Unmögliche möglich machen wollen. Um das zu erkunden, gibt es ein z.B. Wunsch-Werkstatt, einen Wunsch-Brunnen und viele weitere Mitmach-Aktionen. Die Ausstellung läuft noch bis Juni 2023.