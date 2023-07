Mini-Sonnenuhr bei Ausgrabung in Marburg gefunden

Bei einer Grabung in der Marburger Altstadt haben Archäologie-Studierende eine Sonnenuhr im Hosentaschenformat entdeckt.

Die aus Holz und Bronze gefertigte Rarität sei kaum größer als eine Streichholzschachtel, teilte die Philipps-Universität am Dienstag mit. Der Sensationsfund veranschauliche das Zusammentreffen eines hohen Wissensstands in der Astronomie und Mathematik mit spezialisierter Handwerkskunst an der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit. Die Sonnenuhr stamme aus dem Besitz des Angehörigen eines Reformordens.