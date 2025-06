Sich gemütlich in eine Decke kuscheln, Blockbuster und Film-Klassiker auf großer Leinwand genießen: Die Open-Air-Kino-Saison ist angelaufen. In diesen drei Städten flimmern die Leinwände schon Anfang Juni.

Ein bisschen Risiko ist immer dabei, wenn im Sommer in Freibädern, auf Wiesen und in Parks die Kinoprojektoren ausgepackt werden: Hält das Wetter? Bleibt es trocken, oder muss der Film nach einer halben Stunde wegen Unwetterwarnung abgebrochen werden?

Erstaunlich viele Menschen lieben gerade diesen Nervenkitzel, und für sie startet tatsächlich schon diese Woche die Open-Air-Kino-Saison. Diese drei Kinomacher haben die Nase vorn:

Filmseher in Seeheim-Jugenheim

Das Filmseher Open Air in Seeheim-Jugenheim (Bergstraße) ist eines der Open-Air-Kinos in Hessen mit der längsten Spielzeit: Vom 4. Juni bis 6. September geht sie in diesem Jahr. Im romantischen Rondell auf dem Gelände des Schuldorfs Bergstraße sind die schönsten Streifen der vergangenen zwölf Monate am Start.

Das Programm wird pro Monat auf der Webseite veröffentlicht. Zum Auftakt am Mittwoch (4. Juni) läuft zum Beispiel "Was will der Lama mit dem Gewehr", eine Tragikomödie aus Bhutan. Tickets gibt es nur mit vorheriger Reservierung.

Impressionen vom Filmseher Open Air Bild © Filmseher Open Air

Schlosspark-Open Air in Marburg

Marburg hat den Kinosaal mit der vielleicht besten Aussicht: Im Schlosspark oberhalb der Altstadt gibt es beim Sommernachtskino auf einer 200 Quadratmeter großen Leinwand Filme aus allen Genres zu sehen.

Zum Auftakt am Freitag (6. Juni) läuft das Krankenhausdrama "Heldin". Als besondere Geste ist der Eintritt für Pflegerinnen und Pfleger frei, für alle anderen kostet der Eintritt nur drei Euro. Dafür gibt es vor Ort eine Spendensammlung für die Initiative LöwenMutKids für krebskranke Kinder.

Freiluftkino oberhalb der Stadt und mit Blick aufs Schloss gibt es in Marburg. Bild © Cineplex Marburg

Hafen 2 in Offenbach

Auch in Offenbach wird die Open-Air-Kino-Saison schon im Juni eingeläutet: Ab Freitag, dem 13. Juni, zieht das Kino im Kulturzentrum Hafen 2 wieder nach draußen.

Die Filme stehen noch nicht fest, Hollywood-Produktionen sind aber eher nicht darunter, dafür umso mehr Arthouse-Filme. Aktuell werden bei Instagram noch Wünsche abgefragt.