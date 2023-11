Eine Batterie alter Plastikflaschen, hängende Blumentöpfe, eine Waschmaschinentrommel - damit musizieren am Donnerstag das hr-Sinfonieorchester und die Schlagzeugerin Vivi Vassileva in der Alten Oper Frankfurt. Sie wollen damit auf das globale Müllproblem hinweisen.

Videobeitrag Video hr-Sinfonieorchester probt Konzert mit Instrumenten aus Müll Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Es sieht eher nach einer Mischung aus Trödelmarkt und Abfallsammlung als nach einem Konzert aus. Und genauso soll es auch sein. Denn was dort aufgebaut ist, ist das Herzstück des "Recycling Concerto" des Komponisten Gregor Mayrhofer und der Schlagzeugerin Vivi Vassileva. Ein ganz besonderes Konzert mit Sinfonieorchester und Recyclinginstrumenten. Und ein Projekt, um auf die Vermüllung unseres Planeten hinzuweisen.

Den Klang des Mülls finden

Nun ist die Idee nicht neu, Perkussioninstrumente aus alten Gebrauchsgegenständen wie Flaschen oder Fässern zu bauen. Da sind sich Gregor Mayrhofer und Vivi Vassileva einig. Vassileva tat dies schon als Kind mit den Töpfen ihrer Mutter und Mayrhofer verweist auf die Perkussion-Band Stomp.

Doch die Idee hinter dem "Recycling Concerto", so erklärt es der Komponist, war die Erkenntnis, das Müll eines der großen Probleme unserer Zeit ist. "Wir haben so viel Müll und wissen nicht mehr wohin damit. Wir exportieren ihn in die Dritte Welt und er landet in den Meeren", erzählt er. "Also fragte ich mich, was sind das für Materialien und wie klingen sie?"

Vivi Vassileva und Komponist Gregor Mayrhofer Bild © recycling-concerto.com

Zusammen mit der Soloschlagzeugerin Vivi Vassileva, Absolventin der Hochschule für Musik und Theater in München und bereits vielfach ausgezeichnet, testete Mayrhofer verschiedenste Gegenstände vom Müll auf ihren Klang. So erzeugen beim Konzert zum Beispiel Alufolien, Altglas und Kaffeekapseln Töne.

Bei einigen Materialien mussten sie dem Ton aber auch etwas auf die Sprünge helfen. "Wir wollten nicht nur auf altem Zeug 'rumkloppen", so der Komponist. "Das wäre ja nur Rhythmik. Wir wollten den besonderen Klang des Mülls finden." Und das war manchmal auch herausfordernd.

Tüfteln bis zum richtigen Ton

Den alten Plastikflaschen brachten die beiden Soundtüftler mit einem Fahrradventil im Deckel die richtigen Töne bei. Über den Luftdruck in den Flaschen können sie nun die Tonhöhe bestimmen. Damit Vivi Vassileva sie spielen konnte, brauchten sie aber eine freischwingende Aufhängung. Das Material dafür fanden die beiden Musiker bei Vassilevas Eltern hinterm Schuppen.

Mehr Recycling geht nicht und das Ergebnis lässt die Drummerin in den höchsten Tönen schwärmen: "Besonders die ganz hohen Plastikflaschen klingen wunderschön. Da entsteht so ein Obertonspektrum. Ganz hell. Wenn man das nur hört ohne es zu sehen, würde man da niemals drauf kommen, dass das Plastikflaschen sind." Aber auch der Klang der mit Reis gefüllten Plastikflaschen hat es der Musikerin angetan. Die klingen wie Caxixi, brasilianische Rasseln.

Musikalisches Recycling

Mit dem rund 80-minütigen "Recycling Concerto" will Autor Mayrhofer aber nicht nur die weltweiten Müllberge anklagen. Auch wenn es dramatisch beginnt. Im ersten Satz wird die ganze Bühne mit Mülltönen überflutet. "Und wie der Müll auf der Erde nicht verschwindet, verschwinden auch die Töne von der Bühne nicht und ergeben ein riesiges Chaos", verrät er.

Es folgt der positive Motivationsschub, wie es Mayrhofer nennt. In der weiteren Folge des Stücks wird der Recyclingprozess musikalisch intoniert, bevor im Finale alle Töne neu sortiert und zusammengesetzt werden. Es ist etwas Neues entstanden.

Videobeitrag Video Recycling Concerto – Spotlight [zur hr-sinfonieorchester.de Videoseite ] Video Bild © hr-Grafik Ende des Videobeitrags

Recyclingkonzert soll Denkanstöße geben

Dass das Recyclingkonzert nicht das globale Müllproblem beseitigt, ist natürlich allen Beteiligten klar. Aber die Macher hoffen, dass die Besucher zum Nachdenken angeregt werden. "Wenn sich jeder einzelne von uns fragt, was er zur Lösung des Problems beitragen kann und bei sich selbst mit richtigem Recycling anfängt, haben wir schon etwas erreicht", so Vassileva. "Und vielleicht regt es auch den einen oder anderen an, sich selbst ein Instrument aus Abfall zu bauen."

Die Recyclinginstrumente des Konzertes werden selbstverständlich immer wiederverwendet. Auch wenn das für die Schlagzeugerin und ihre Helfer bedeutet, all die zum Einsatz gekommenen Weinkorken und Kaffeekapseln nach dem Konzert wieder einzusammeln. Aber das gehört dazu: "Wenn die anderen Musiker schon beim dritten Bier sind, räumen wir immer noch auf", lacht sie.

Weitere Informationen Veranstaltungshinweis Spotligt: Recycling Concerto

9.11.2023, 19:00 Uhr, Alte Oper Frankfurt

Sven Plöger im Gespräch mit Jennifer Sieglar über die Wunderwelt von Wetter- und Klimakreisläufen.

Vivia Vassileva | Schlagzeug

Krysztof Urbansky | Dirigent

Gregor A. Mayrhofer | Konzert für Recycling-Perkussion und Orchester

Tickets sind an der Abendkasse erhältlich. Ende der weiteren Informationen

Konzert Recycling Concerto Hochs und Tiefs, Zyklone und El Niño. Wenn ARD-Meteorologe Sven Plöger mit der TV-Moderatorin Jennifer Sieglar ins Schwärmen kommt, wird man vom Wunderwerk der Wetter- und Klima-Kreisläufe begeistert und sensibilisiert für ein ungewöhnliches Percussion-Konzert mit der phänomenalen Schlagzeugerin Vivi Vassileva. Zur Veranstaltung bei hr-sinfonieorchester.de