Demo gegen Opernstar Netrebko in Wiesbaden

Ein Auftritt der in Russland geborenen Sopranistin Anna Netrebko bei den Wiesbadener Maifestspielen hat erneut zu Protesten geführt. Hunderte Menschen versammelten sich vor dem Staatstheater.

Etwa 400 Menschen protestierten am Samstagabend im Rahmen der Internationalen Maifestspiele vor dem Hessischen Staatstheater in Wiesbaden. Anlass war ein Auftritt der Sopranistin Anna Netrebko in der Oper "Turandot" von Giacomo Puccini.

Der rund fünfstündige Protest blieb laut Polizei friedlich und ohne Zwischenfälle. Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten Flaggen der Ukraine und der Europäischen Union.

Angebliche Putin-Nähe

Wegen ihrer angeblichen Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin war Netrebko nach Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 in die Kritik geraten. Ihr Management verweist stets darauf, dass Netrebko sich gegen den Krieg ausgesprochen habe.

Schon bei einem Auftritt Netrebkos bei den Maifestspielen 2023 in Wiesbaden hatte es Proteste gegeben.

Staatstheater weist Kritik zurück

Der Schauspieldirektor des Staatstheaters Wiesbaden, Wolfgang Behrens, wies am Samstag Forderungen nach Ausladung Netrebkos zurück. Dafür gebe es keinen Grund, sagte er dem hr.

Sie sei eine der größten Opernsängerinnen unserer Zeit. "Und sie hat sich nichts zu Schulden kommen lassen." Die Sängerin tritt bei den Maifestspielen ein weiteres Mal am Mittwoch in der Puccini-Oper im Wiesbadener Staatstheater auf.

Zahlreiche Absagen

Vor wenigen Tagen erst war in Luzern (Schweiz) ein für den 1. Juni geplantes Konzert mit Netrebko auf Druck der Kantonsregierung abgesagt worden. In der jüngeren Vergangenheit waren in zahlreichen westlichen Staaten Konzerte mit Netrebko abgesagt worden.

Inzwischen wird sie auch wieder eingeladen. Unter anderem sang sie im September 2023 in der Staatsoper in Berlin. Im Februar war sie Gast beim Opernball in Wien. Netrebko hat neben der russischen auch die österreichische Staatsbürgerschaft.