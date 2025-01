Audio starten

Die Sternsinger sind wieder unterwegs. Als Heilige Drei Könige segnen sie die Häuser und bitten um eine kleine Spende. Am Montag waren 108 Kinder im Bundeskanzleramt in Berlin. Mit dabei: acht Kinder aus Osthessen, von der katholischen St. Bonifatius-Gemeinde in Schüchtern (Main-Kinzig) und von der St. Jakobus-Gemeinde in Herbstein (Vogelsberg). Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfing sie. Bereits gestern hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Sternsinger begrüßt.