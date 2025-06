Deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt bekommt neue Direktorin

Kathrin Brannemann ist in Frankfurt zur neuen Direktorin der Deutschen Nationalbibliothek berufen worden. Damit ist der Verwaltungsrat der Empfehlung der Auswahlkommission gefolgt. Brannemann ist derzeit Leitende Bibliotheksdirektorin an der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen (SUB Göttingen). Zuvor leitete sie die Bibliothek beim Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) in Bremerhaven. Ab Februar 2026 löst sie nun Ute Schwens in Frankfurt ab, die in den Ruhestand geht.

Kathrin Brannemann ist ab februar 2026 neuen Direktorin der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt. Bild © Stephan Jockel

Die Deutsche Nationalbibliothek sammelt, dokumentiert und archiviert alle Werke in Schrift und Ton, die seit 1913 in Deutschland und weltweit über Deutschland oder in deutscher Sprache veröffentlicht werden, und macht sie der Öffentlichkeit zugänglich. Dazu gehören auch alle in Deutschland veröffentlichten Notenausgaben und Musikressourcen. Ihre umfassenden Dienstleistungen bietet sie an den beiden Standorten in Leipzig und Frankfurt am Main und in digitaler Form global an.