Auch Narren leiden unter Corona : Fulda plant ohne Fastnacht - Frankfurt zögert noch

Kann man in Pandemie-Zeiten ruhigen Gewissens Karneval feiern? Die Diskussion beschäftigt auch die Narren in Hessen. In Fulda soll das bunte Treiben wahrscheinlich ausfallen. An anderen Orten überlegen die Organisationen noch. [mehr]