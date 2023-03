"König Lear" wird weiblich - zumindest bei den Bad Hersfelder Festspielen. Intendant und Regisseurin haben für die Hauptrolle eine Schauspielerin ausgewählt.

Bei den Bad Hersfelder Festspielen spielt erstmals eine Frau die Hauptrolle im Shakespeare-Klassiker "König Lear". Die Theater- und TV-Schauspielerin Charlotte Schwab wird den Part im Eröffnungsstück der Festspiele am 30. Juni verkörpern, wie die Festspiele am Dienstag mitteilten.

Vier Mal wurde das Stück in den Jahren 1967, 1981, 1995 und 2012 bei dem bedeutenden Theater-Festival auf die Bühne der Stiftsruine gebracht - zuletzt mit dem mittlerweile gestorbenen Schauspieler Volker Lechtenbrink als König.

Beim fünften Mal nun wird dieser erstmals eine Frau sein - und damit nicht mehr der viel zitierte "alte, weiße Mann", der in dieser modernen Inszenierung keinen Platz hat.

Bruch mit einer langen Tradition

Intendant Joern Hinkel und Regisseurin Tina Lanik brechen damit bewusst mit einer langen Tradition. Außerhalb der Festspiele aber kamen Theater-Macher schon auf die Idee, die Rolle mit einer Frau zu besetzen - so geschehen zum Beispiel im Jahr 1990 am Schauspiel Frankfurt.

Hinkel sagte am Dienstag, er erwarte eine "außergewöhnliche Inszenierung". Es sei sehr interessant, einen der großen Charaktere der Weltliteratur - "einen Patriarchen, einen stolzen Regenten" - von einer Frau dargestellt zu sehen.

"Neuer, komplexer Blick auf Figur und Stück"

Regisseurin Lanik, die erstmals in Bad Hersfeld mitwirkt, verspricht sich durch die Frauen-Rolle "einen neuen, komplexen Blick auf die Figur und das Stück".

Schauspielerin Charlotte Schwab ist derzeit am Burgtheater in Wien engagiert. Sie hat schon häufiger mit Lanik gearbeitet, wird in diesem Sommer aber erstmals auf der großen Freilicht-Bühne in Osthessen stehen.

Die Schweizerin wurde 2022 als Bayrische Staatsschauspielerin ausgezeichnet und war zuvor in Fernseh-Produktionen wie der Krimiserie "Das Duo" (ZDF) und der Action-Reihe "Alarm für Cobra 11" (RTL) sowie im Kinofilm "Hui Buh und das Hexenschloss" zu sehen.

Weitere Informationen Programm der Festspiele Die 72. Bad Hersfelder Festspiele (30. Juni bis 27. August) werden mit dem Theater-Stück "König Lear" eröffnet. Auf dem weiteren Programm stehen unter anderem das Musical "Jesus Christ Superstar", "Die Rache der Fledermaus", "Das kleine Gespenst" und als Wiederaufnahme "Der Club der toten Dichter". Ende der weiteren Informationen