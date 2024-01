Ein weiteres Traditionskino in Frankfurt gibt auf: Wie die Betreiberfamilie Jaeger am Mittwoch mitteilte, soll in den E-Kinos in der Innenstadt Ende April zum letzten Mal das Licht ausgehen. Grund: Es kommen nicht genug Besucher.

Nun ist also Schluss, nach mehr als 70 Jahren. Die Betreiberfamilie Jaeger begründet den Schritt mit den Folgen der Corona-Pandemie. "Als traditionelles Haus liegt der Schwerpunkt in einem Programm für Kinder und solche Besucher, denen die Multiplexe der Stadt zu groß und anonym sind." Diese Besucherschichten seien nach dem Ende der Pandemie nicht mehr so zahlreich in ihr gewohntes Kino zurück gekehrt.

Teure Sanierungen, kein Personal

Ältere Kinos mit mehreren Sälen seien selbst in einer optimalen innerstädtischen Lage wie die E-Kinos "nicht mehr in der Lage, profitabel zu wirtschaften", da unter anderem die dringend nötigen Sanierungen zu teuer wären. Auch sei es weiterhin schwierig, Personal zu bekommen zudem erschwere eine "immer vielfältigere Konkurrenz" die Erfolgsaussichten.

"Nicht nur die lange Tradition, sondern auch die tägliche Freude, die man dem Publikum bereitet, machen es schwer, diesen wirtschaftlich notwendigen Schritt zu gehen", schreiben Gabriele Jaeger und ihre Kinder, die das Haus in dritter und vierter Generation führen. Geplant ist die Schließung für Ende April, das Gebäude soll offenbar anderweitig genutzt werden.

Weitere Informationen Geschichte des Kinos an der Hauptwache Vom Firmengründer Ludwig Reichard wurde der Europapalast zunächst als Einzelhaus 1952 an der Hauptwache errichtet. In den Folgejahren wurde das Haus von seiner Tochter Liselotte Jaeger zum wichtigsten innerstädtischen Premierenkino Frankfurts ausgebaut.



In den siebziger Jahren wurde durch mehrere Umbauten aus dem Haus ein Kinocenter mit acht Sälen. Der große Premierensaal war weiterhin Mittelpunkt für Schauspieler, Regisseure, Produzenten und Filmverleiher, die in Frankfurt ihre Produktionen zum ersten Mal vorführen. Seit dem Jahr 2002 wurde das Kino in dritter und vierter Generation von der Familie Jaeger weiterbetrieben.

