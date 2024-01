Die Löwen Frankfurt gewannen in Schwenningen.

Löwen siegen in Schwenningen nach grandioser Aufholjagd

Die Löwen Frankfurt haben in Schwenningen große Moral bewiesen. Nach einem 0:2-Rückstand drehten sie die Partie und siegten noch überraschend. In der DEL2 kassierten die beiden Hessen-Teams Niederlagen.

Die Löwen Frankfurt haben in der DEL einen überraschenden Sieg eingefahren. Die Eishockey-Cracks aus Bornheim gewannen am Freitagabend mit 3:2 nach Penaltyschießen bei den Schwenninger Wild Wings. Held des Abends war Dominik Bokk. Dem Torjäger gelang der entscheidende Treffer.

Bei den favorisierten Schwarzwäldern gelang den Löwen eine grandiose Aufholjagd. Nach einem 0:2 Rückstand nach 43 Minuten schafften Cody Kunyk (51. Minute) und Julian Napravnik (52.) mit einem Doppelschlag im letzten Drittel noch der Ausgleich. Bokk machte den Sieg dann perfekt.

Durch den Sieg beim Play-off-Kandidaten auf Rang fünf verließen die Hessen den drittletzten Tabellenplatz und verbesserten sich von Rang zwölf auf zehn. Im nächsten Spiel empfangen die Löwen am Sonntag (14 Uhr) die Grizzlys Wolfsburg.

Zwei Niederlagen für Hessen-Teams in DEL2

In der DEL2 kassierten die Kassel Huskies eine überraschende Heim-Pleite. Der Klassenprimus unterlag den Krefeld Pinguinen mit 1:2. Nur Carson McMillan traf für die Schlittenhunde zum zwischenzeitlichen 1:1 (48. Minute). Dadurch kassierten die eigentlich so heimstarken Nordhessen wieder eine Niederlage - die erste nach zuletzt drei Siegen in Folge. Krefeld hingegen bewies seine gute Form und gewann zum dritten Mal hintereinander.

Auch der EC Bad Nauheim hatte keinen Grund zum Jubeln. Die Roten Teufel aus der Wetterau unterlagen beim EHC Freiburg mit 2:4. Die Treffer von Jordan Hickmott (39.) und Max Gerlach (57.) reichten nicht, um Punkte aus dem Breisgau mitzunehmen.