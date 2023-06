Update gerettetes Kind: Feuerwehr kritisiert fehlende Hilfsbereitschaft

Inzwischen liegen uns weitere Informationen zu dem Rettungseinsatz am Erlenteich in Alsfeld (Fulda) vor, wo ein Kind fast ertrunken wäre. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Junge etwa 15 Meter vom Ufer entfernt auf einem Stein, wie ein Feuersprecher sagte. "Das Wasser stand ihm buchstäblich bis zum Hals." Der Teich sei an dieser Stelle maximal 1,20 Meter bis 1,50 Meter tief.

Was den Sprecher sehr betroffen mache: "Da stehen ungefähr 20 Leute drumrum und schauen sich das Schauspiel an. Aber niemand ist in der Lage, einfach mal in das Wasser zu gehen, zu dem Kind hinzulaufen, das Kind auf den Rücken zu legen und es an Land zu bringen." Das sei die schnellste Art der Rettung gewesen: "einfach mal die Initiative ergreifen und dahin zu gehen".