Fließbandarbeit am Förstina-Hauptsitz in Eichenzell. Bild © osthessen-news.de

Der französische Wasserkonzern Alma will den osthessischen Mineralwasser-Hersteller Förstina-Sprudel kaufen. Das Bundeskartellamt prüft den Fall.

Wie am Dienstag bekannt wurde, prüft das Bundeskartellamt die geplante Übernahme bereits seit dem 26. Mai. Laut einem Eintrag in der Übersicht laufender Verfahren plant der französische Konzern Alma, sämtliche Anteile an Förstina-Sprudel zu übernehmen.

Die Geschäftsführung des Familienunternehmens aus Eichenzell-Lütter im Kreis Fulda bestätigte am Dienstag die Verhandlungen über eine "Integration in die Alma-Gruppe". Ein Vertrag sei noch nicht unterzeichnet, "über die grundsätzlichen Eckpunkte der geplanten Übernahme besteht allerdings bereits Einigkeit", heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Statement. Über Details werde man "zeitnah" informieren.

Die Fuldaer Zeitung berichtete unter Berufung auf einen Sprecher des Bundeskartellamts, dieses werde der Übernahme wohl zustimmen.

Die Zentrale von Förstina-Sprudel in Eichenzell-Lütter. Bild © osthessen-news.de

Bürgermeister überrascht

Der Eichenzeller Bürgermeister Johannes Rothmund (CDU) wurde laut einem Bericht des Online-Portals Osthessen-News am Dienstag von der Nachricht überrascht:

"Förstina-Sprudel ist ein wichtiger Arbeitgeber in unserer Gemeinde, vor Ort verwurzelt und gesellschaftlich in der Region stark engagiert", sagte Rothmund. "Ich gehe davon aus, dass der Standort langfristig für die Zukunft gestärkt wird und die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Mit der Geschäftsführung werde ich zeitnah das Gespräch suchen."

300 Millionen Flaschen pro Jahr

Förstina-Sprudel ist seit seiner Gründung vor 95 Jahren inhabergeführt, derzeit in dritter Generation, und beschäftigt etwa 400 Mitarbeiter. Das Unternehmen gehört nach eigenen Angaben zu den 20 größten Mineralwasser-Herstellern in Deutschland und füllt im Jahr rund 300 Millionen Flaschen ab - neben Mineralwasser auch Heilwasser, Schorlen und Limonaden.

Der französische Konzern Alma hatte vor rund einem Jahr auch schon den bisherigen Förstina-Konkurrenten Rhönsprudel aus Ebersburg im Kreis Fulda aufgekauft. Alma beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeiter an 45 Produktionsstätten in Europa und führt mehr als 30 Marken.