Erste Bushaltestellen in Offenbach begrünt

Sie sollen Regenwasser speichern, Schutzraum für Insekten sein, für innerstädtische Abkühlung sorgen und Wartende vor Sonne und Regen schützen: begrünte Bushaltestellen. Die Stadt Offenbach will ihre 130 Bushaltestellen mit Wartehäuschen komplett begrünen, die ersten drei sind demnach mit einem solchen grünen Dach zuletzt ausgestattet worden.

An den Haltestellen am Eibenweg, am Seniorenzentrum Ost und an der Schönbornstraße sind die grünen Dächer bereits zu sehen. An der Haltestelle am Klinikum werde das Wartehäuschen derzeit begrünt, wie die Stadt gestern mitteilte. Wieso das Ganze nochmal? "Die Begrünung der Stadtmöblierung ist ein wichtiger Baustein der Weiterentwicklung der Infrastruktur in Zeiten der Erderwärmung", erklärte die Stadt in der Mitteilung.