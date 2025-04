Kassel verschenkt Blumenwiesen

Hummeln mögen sie, Bienen und Schmetterlinge auch: Die "Kasseler Blumenwiese" ist aber auch bei den Bürgern der Stadt sehr beliebt. Deshalb wird diese Samenmischung vom Gartenamt in den kommenden Wochen nicht nur auf städtischen Grünstreifen am Straßenrand ausgesät - sondern auch verschenkt. Zwar nur in kleinen Mengen, aber: Jedes Tütchen reicht für etwa einen Quadratmeter, wie es in einer Mitteilung heißt. Wer privat etwas für Insekten tun und beispielsweise seinen Vorgarten in eine Kasseler Blumenwiese verwandeln möchte, kann sich die Samentütchen jetzt kostenlos abholen. Zum Beispiel in der Stadtbibliothek oder am Servicepoint der Stadt im Kaufhaus Galeria.