Scheiben von Halle in Neu-Isenburg beschädigt – Staatsschutz ermittelt

Während in Bad Homburg noch nicht klar ist, ob der Schwelbrand mit einer Parteiveranstaltung in Zusammenhang steht, ermittelt in Neu-Isenburg (Offenbach) der Staatsschutz. Die Polizei geht davon aus, dass in der Nacht beschädigte Scheiben an der Hugenottenhalle mit der morgen dort stattfindenden Wahlkampfveranstaltung der AfD zusammenhängen und die Tat politisch motiviert sein könnte.

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatten gegen 1 Uhr vier Unbekannte beobachtet, die mit Werkzeugen mehrfach gegen die Glasscheiben eines Halleneingangs schlugen. Als die Mitarbeiter sie ansprachen, flüchteten die Unbekannten.

Die herbeigerufenen Polizisten konnten keine Personen mehr antreffen. Sie stellten vor Ort einen Zimmermannshammer sicher. Die Scheiben, an denen ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand, hielten insofern Stand, dass ein Eindringen in die Halle nicht möglich war, so die Beamten.