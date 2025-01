Der negative Trend auf dem hessischen Arbeitsmarkt setzt sich auch im Dezember fort. Die Zahl der Arbeitslosen ist leicht gestiegen. Der Anstieg passt zum gesamten Jahr 2024, eine Besserung ist vorerst nicht in Sicht.

Veröffentlicht am 03.01.25 um 10:01 Uhr

Auch im letzten Monat des Jahres 2024 ist die Zahl der Arbeitslosen in Hessen noch einmal leicht angestiegen. Nach Angaben der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit vom Freitag waren insgesamt 194.337 Menschen erwerbslos. Das ist ein Plus von 1.444 im Vergleich zum November, die Arbeitslosenquote lag demnach bei 5,5 Prozent.

Besonders viele Arbeitslose gibt es aktuell in Offenbach (9 Prozent), Kassel (8,5) und Wiesbaden (7,9). In Hersfeld-Rotenburg und im Landkreis Fulda liegt die Quote hingegen bei unter vier Prozent.

Schlechte Wirtschaftslage ist der Hauptgrund

Hauptgrund für die vergleichsweise schlechte Situation auf dem Arbeitsmarkt ist laut Eckart Schäfer, dem Geschäftsführer Operativ der Regionaldirektion Hessen, vor allem die schwache wirtschaftliche Lage. Insbesondere Leiharbeiter hätten es aktuell schwer, aber auch in der Industrie, am Bau und im Bereich der Kunst und Kultur würden Arbeitsplätze abgebaut.

"Unternehmen suchen schon im zweiten Jahr in Folge deutlich weniger Arbeitskräfte als in wirtschaftlich starken Zeiten", so Schäfer. Auch die Zahl der Insolvenzen nehme zu.

Ein negativer Trend, der sich im gesamten Jahr beobachten lässt, wie Schäfer betonte. Insgesamt gab es 2024 im Durchschnitt 194.912 Arbeitslose, das ist ein Anstieg um 13.750 oder 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Arbeitslosenquote stieg von 5,2 auf 5,5 Prozent.

Schlechte Aussichten für 2025

Und wie geht es weiter? Laut Schäfer nicht wirklich rosig. "Da es seit längerer Zeit einen leichten Anstieg gibt, gehen wir davon aus, dass wir auch weiter einen Anstieg sehen werden", sagte er. Heißt: Die Zahl der Arbeitslosen wird wohl auch 2025 weiter anwachsen.