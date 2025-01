Einbrecher schläft am Tatort ein

Einbrechen mach offenbar müde: In Darmstadt hat die Polizei am Dienstag einen Einbrecher noch am Tatort festgenommen. Der hatte sich ins Bett der Bewohner gelegt und war tief und fest eingeschlafen. Nachbarn hatten die Polizei alarmiert, weil sie Licht in der Wohnung gesehen hatten und wussten, dass die Bewohner im Urlaub sind.

Der Festgenommene soll bereits am Montag in die Wohnung eingebrochen sein und dabei einen fünfstelligen Geldbetrag gestohlen haben, teilte die Polizei mit. Am Dienstag sei er zurückgekert und stark alkoholisiert in besagtem Bett eingeschlafen. Ausnüchtern durfte der 28-Jährige dann in einer Polizeizelle, gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Er sitzt jetzt in einer nahegelegenen JVA.