Zauberhafte Kochkurse in Nordhessen

Mit Essen spielt man nicht! Dieser Klassiker unter den Elternermahnungen gilt in Nordhessen in diesen Tagen nicht. Dort bietet der Zirkus Rambazotti zusammen mit dem Kochklub Kassel einen ganz speziellen Kochkurs für Jugendliche an. Ein Kochkurs, in dem Gemüse verzaubert oder damit jongliert wird. Am Ende soll trotzdem - so der Plan - ein leckeres Mahl dabei rumkommen.

Los geht es heute in Großalmerode (Werra-Meißner) im alten Rathaus, ab 14. August ist Hombergshausen (Schwalm-Eder) dran und in der dritten Woche Eschwege. Die Teilnahme ist kostenlos, nur eine Teilnahmekaution in Höhe von 50 Euro muss hinterlegt werden.