Dieses Wochenende bleibt es erstmal ungemütlich in Hessen: Die Menschen müssen sich auf Regen und Gewitter einstellen. Aber kommende Woche ist ein Wetterumschwung in Sicht – pünktlich zur Sommerferien-Halbzeit.

Schmuddelwetter statt Badewetter: Die Sommerferien in Hessen fühlen sich bislang eher wie Herbstferien an. "Dieses Wochenende bleibt noch turbulent", sagt hr-Meteorologe Tim Staeger.

Am Samstag scheint zwar ab und zu die Sonne, ansonsten ist es laut hr-Wetterredaktion aber bewölkt und ab dem Mittag wieder regnerisch. Unbeständig geht es zunächst auch am Sonntag weiter, mit dichten Wolken, Schauern und Gewittern. Die Temperaturen kratzen gerade so an der 20-Grad-Marke.

Umschwung im Verlauf der Woche

Das ändert sich dann in der kommenden Woche. "Am Montagvormittag ist es zwar noch regnerisch, ab dem Nachmittag dann aber trocken", sagt Wetterexperte Staeger. Am Dienstag bleibt es vermutlich den ganzen Tag über trocken. Staeger spricht von einem noch etwas kühlen Übergangstag.

Einen deutlichen Wetterumschwung bringt der Mittwoch: Die Temperaturen klettern wieder auf mindestens 25 Grad. Im Verlauf der Woche wird es dann immer wärmer. "Im Rhein-Main-Gebiet und in Südhessen sind dann 30 Grad möglich", so Staeger. Die Ferienzeit fällt für die Schülerinnen und Schüler also nicht ganz ins Wasser.

Böden weiter trocken

Auch wenn es seit der letzten Juliwoche viel geregnet hat - die Böden sind weiter trocken und das Grundwasser niedrig. Der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung zeigt mit Stand Mittwoch im Gesamtboden (bis 1,8 Meter Tiefe) moderate bis sogar außergewöhnliche Dürre in Hessen.

Der Oberboden bis 25 Zentimeter Tiefe, der schneller auf kurzfristige Niederschlagsereignisse reagiert, ist zwar mancherorts noch ungewöhlich trocken. Der Boden im Rhein-Main-Gebiet hat sich aber durch die Niederschläge der vergangenen Tage erholt.

