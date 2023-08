56-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in Eschwege

Brände in Hessen

In einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Eschwege ist ein Feuer ausgebrochen. Dabei kam eine Bewohnerin ums Leben. Bei einem Brand im Odenwald verhinderte ein aufmerksamer Nachbar Schlimmeres.

Das Feuer in Eschwege (Werra-Meißner) wurde am Sonntagabend um kurz nach 22 Uhr gemeldet. Die 56 Jahre alte Bewohnerin einer Einrichtung für betreutes Wohnen wurde schwer verletzt aus dem Dachgeschoss des brennenden Gebäudes geholt.

Wie die Polizei mitteilte, versuchten die Einsatzkräfte sie zu reanimieren, doch sie starb wenig später im Krankenhaus an den Folgen einer Rauchgasvergiftung. Vier weitere Bewohner wurden unverletzt aus dem Gebäude gerettet. "Die Ursache für den Brand ist bisher nicht bekannt", sagte ein Polizeisprecher. Die vom Feuer betroffene Wohnung ist vorerst nicht bewohnbar, ebenso die Wohnung darunter. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro.

Oberzent-Beerfelden: Mann rettet schlafende Nachbarn

Gebrannt hat es in der Nacht zum Montag auch in Oberzent-Beerfelden (Odenwald). In einer Gaststätte sind drei Menschen durch Rauchgase leicht verletzt worden.

Ein Nachbar habe gegen 4 Uhr durch Zufall das Feuer bemerkt und die vier Bewohner geweckt, teilte die Polizei am Morgen mit. Dadurch sei Schlimmeres verhindert worden. Zwei der Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten, die beiden anderen holten Feuerwehrleute mit einer Drehleiter aus dem Haus.

Die Gasträume seien durch die Flammen stark beschädigt worden. Das Haus ist laut Polizei vorläufig nicht mehr zu bewohnen. Warum das Feuer ausbrach, ist noch nicht geklärt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere Zehntausend Euro.