Nahverkehr vielerorts mit kostenfreiem WLAN

In mehreren Kommunen wird im Öffentlichen Nahverkehr kostenloses WLAN angeboten. Das ist praktisch, etwa wenn man im Bus oder an der Haltestelle schnell die Mails checken oder mit Freunden chatten möchte – ohne schrumpfendes Datenvolumen.

Nach Einschätzung der Verbraucherzentrale ist allerdings grundsätzlich Vorsicht geboten. "Jeder, der sich im gleichen Netzwerk befindet, könnte an Daten der User gelangen. Daten können abgegriffen, Schadsoftware aufs Gerät eingeschleust werden." Um Datenverlust oder Schäden am Gerät zu vermeiden, sei es ratsam, WLAN nur dann zu aktivieren, wenn es tatsächlich benötigt werde. Ferner empfiehlt die Verbracherzentrale, die Datei- oder Verzeichnisfreigabe auf dem verwendeten Endgerät vor dem Einloggen in WLAN-Hotspots zu deaktivieren.

Bereits seit 2020 sind beispielsweise alle der inzwischen 120 Batteriebusse der Wiesbadener Eswe Verkehrsgesellschaft mit WLAN ausgestattet. In Marburg ist derzeit an 23 Bushaltestellen im Stadtgebiet kostenloses WLAN nutzbar, und ein weiterer Ausbau läuft. In Frankfurt wurde das öffentliche WLAN-Netz an Haltestellen erst kürzlich erweitert. An jeweils drei U-Bahn und Straßenbahn-Stationen im Stadtgebiet können Fahrgäste nun kostenfrei ins Netz.