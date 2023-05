Gauner erbeuten 250.000 Euro bei 89-Jähriger

Dreiste Betrüger haben in Neu-Isenburg 250.000 Euro erbeutet. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, rief gestern Nachmittag eine Unbekannte mit einem sogenannten Schockanruf bei einer 89-Jährigen an und gab sich als Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft Offenbach aus. Die Betrügerin teilte der älteren Dame mit, dass ihr Neffe eine Frau überfahren und dabei tödlich verletzt hätte. Nun müsse sie 250.000 Euro als Kaution hinterlegen. Die 89-Jährige wurde in der Leitung gehalten, bis eine weitere Frau an der Tür der Seniorin auftauchte und das Geld forderte. Die Geschädigte zahlte die Summe bar in einer Umhängetasche. Anschließend machte sich die Kriminelle aus dem Staub. Die Polizei in Offenbach bittet nun dringend um Zeugenhinweise.