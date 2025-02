Zum Tag gegen weibliche Genitalverstümmlung

Heute ist Internationaler Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung. Dabei werden die Klitorisspitze und oft auch die Vulvalippen entfernt. Teilweise wird sogar die Vaginalöffnung zugenäht. In Deutschland ist diese Praxis, die in afrikanischen Ländern wie Somalia oder Dschibuti weit verbreitet ist, verboten. Sie gilt als schwere Menschenrechtsverletzung. Trotzdem gehen Schätzungen davon aus, dass allein in Hessen etwa 17.000 Betroffene leben, die meisten von ihnen sind zugewandert und wurden in ihren Heimatländern beschnitten.

Fartun aus Nordhessen ist eine von ihnen. Sie ist 27 Jahre alt und kommt aus Somalia. In ihrem Heimatland werden viele Mädchen mit sieben oder acht Jahren beschnitten, erzählt sie. Sie selbst war acht Jahre alt und erinnert sich noch genau an den Tag, an dem eine Frau zu ihr nach Hause kam: "Sie hat eine Schere genommen, geschnitten und danach genäht", sagt sie. "So wie man Kleidung näht." Jahrelang hatte sie Schmerzen, vor allem während ihrer Menstruation.

Fartun Bild © privat

Heute geht es Fartun dank einer Rekonstruktions-Operation besser, sie hat keine Schmerzen mehr. Doch die medizinische Versorgung kann die Nachfrage längst nicht decken. Allein beim Frankfurter Beratungszentrum "Frauenrecht ist Menschenrecht" (FIM) stehen aktuell 30 Frauen auf der Warteliste für eine Operation.

Der Weg dahin ist für betroffene Frauen ein weiter – er beginnt mit Aufklärung. Hawo Abdulle, Beraterin bei FIM, wünscht sich daher, dass es mehr Beratungsangebote in der jeweiligen Muttersprache der Frauen gibt. "Damit die Frauen ohne Sprachbarriere über ihre Gesundheit informiert werden, sich gut aufgehoben fühlen und offen über ihre Anliegen und Probleme sprechen können", sagt sie.