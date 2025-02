Lkw-Fahrer nach fast 20 Stunden am Steuer aus Verkehr gezogen

Ein Lkw-Fahrer hat ohne Pause fast 20 Stunden sein Fahrzeug gesteuert - bis ihn die Polizei in Mittelhessen stoppte. Nun droht dem Fahrer ein Bußgeld von fast 12.000 Euro.

Veröffentlicht am 05.02.25 um 19:55 Uhr

Bei einer Polizeikontrolle in Haiger (Lahn-Dill) ist am Mittwoch ein 65 Jahre alter Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen worden. Wie die Polizei berichtete, fiel bei der routinemäßigen Kontrolle auf, dass der Mann schon deutlich zu lange ohne Pause am Steuer saß.

Das digitale Kontrollgerät des Fahrzeugs zeigte demnach eine ununterbrochene Fahrzeit von 19 Stunden und 47 Minuten an. Daraufhin sei die Fahrt für den Mann beendet worden, hieß es.

Die erlaubte Lenkzeit liegt bei maximal zehn Stunden, außerdem muss nach viereinhalb Stunden eine Pause eingelegt werden.

Bußgeld von fast 12.000 Euro

Der 65-Jährige muss nun zusammen mit Strafzahlungen für weitere kleinere Mängel ein Bußgeld von 11.880 Euro bezahlen, so die Polizei.

Bei der Kontrolle stellte die Polizei an insgesamt 14 Fahrzeugen Mängel fest. Bei den meisten handelte es sich um die nicht ordnungsgemäße Sicherung der Ladung.