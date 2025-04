Feuer frei für Abi-Plakate - aber bitte die Regeln beachten!

Nächste Woche gehen in Hessen die Abitur-Prüfungen los und mit ihnen der Ansturm auf die besten Plätze für die Mutmacher-Plakate. Die dürfen teilweise ab heute aufgehängt werden, wie zum Beispiel am Burggymnasium in Friedberg. Dabei gibt es aber strenge Regeln zu beachten: hier dürfen die Plakate dürfen nur einen Quadratmeter groß sein.

An anderen Schulen wie der Einhardschule in Seligenstadt oder der Altkönigschule in Kronberg gelten ähnliche Vorgaben. Dort dürfen die Abi-Plakate aber erst ab dem 22. April aufgehängt werden. Wer sich darüber hinwegsetzt, riskiert, dass das Plakat einfach wieder abgehängt wird.