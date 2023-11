Mutter und ihre beiden Zwillingspaare am gleichen Tag geboren

Es folgt ein Gastbeitrag aus dem schönen Osthessen:

Am 23. November gibt es für Nathalie Ott aus Bad Soden-Salmünster immer extrem viel zu feiern. Nicht nur sie hat Geburtstag. Sie brachte an dem Tag auch ihre beiden Zwillingspaare - im Abstand von elf Jahren - in den Main-Kinzig-Kliniken in Gelnhausen zur Welt. 2010 wurden Nikita und Fabian entbunden. Und vor zwei Jahren kamen Adrian und Christian hinzu. Zwischendurch brachte sie noch einen weiteren Sohn zur Welt. Somit feiern in der siebenköpfigen Familie fünf Mitglieder am gleichen Tag Geburtstag. Gutes Timing oder eine verrückte Laune der Natur - egal. Wir wünschen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!