Die Eintracht Frankfurt Frauen schnuppern gegen den FC Barcelona dank Laura Freigang für ein paar Minuten an der Sensation, dann schlägt der Champions-League-Sieger eiskalt zurück. In der Gruppe ist alles drin.

Audiobeitrag Audio Eintracht Frankfurt Frauen unterliegen dem FC Barcelona Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Die Eintracht Frankfurt Frauen haben die Sensation gegen den FC Barcelona am Mittwoch verpasst. Die Hessinnen gingen zwar durch Laura Freigang (42.) in Führung und durften kurz an das Wunder glauben. Nach dem Seitenwechsel drehte der Champions-League-Sieger aber auf und gewann am Ende mit 3:1 (0:1).

Die Tore für Barca, das lange große Probleme mit der Eintracht hatte, erzielten Doppelpackerin Salma Paralluelo (48./62.) und Mariona (59.).

Lissabon zieht gleich

In der Champions-League-Gruppe A bleibt das Team von Trainer Niko Arnautis Zweiter, Benfica Lissabon ist nach dem 1:0-Sieg gegen Rosengard aber nun punktgleich. Am 13. Dezember kommt es in Portugal zum direkten Duell der beiden Verfolger.

Barca kommt mit viel Schwung

Barcelona hatte die Partie mit der Gelassenheit eines Teams begonnen, das zuvor in allen zehn Pflichtspielen dieser Saison keinen Punkt abgegeben hat. Gegen Lissabon hatte es ein 5:0 gegeben, am Sonntag das gleiche Ergebnis in der spanischen Liga gegen Verfolger Real Madrid.

Die meisten Angriffe des Favoriten liefen über Weltmeisterin und Ballon d'Or-Gewinnerin Aitana Bonmatí, zumal Alexia Putellas verletzt fehlte. Die Eintracht-Abwehr um Sara Doorsoun verteidigte aber hoch konzentriert. Auch Jungstar Paralluelo kam auf Linksaußen gegen Pia-Sophie Wolter zunächst kaum zum Zug.

Videobeitrag Video Champions League der Frauen: Eintracht gegen FC Barcelona Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Freigang lässt die Eintracht träumen

Bis auf einige harmlose Torschüsse auf beiden Seiten passierte lange nichts. Dann aber köpfte Freigang nach einer Flanke von Verena Hanshaw zur Führung ein. Kurz zuvor hatte Nicole Anyomi schon Torhüterin Sandra Panos geprüft.

Die schnelle Antwort folgte jedoch umgehend. Nach der Halbzeit steigerte sich Barcelona von Minute zu Minute, bis Paralluelo, die beim spanischen WM-Titelgewinn im Sommer für Furore gesorgt hatte, mit dem ersten Angriff ausglich. Der Eintracht gingen allmählich die Kräfte aus, die Gäste sorgten per Doppelschlag für Ernüchterung und die Entscheidung.

Weitere Informationen Eintracht Frankfurt – FC Barcelona 1:3 (1:0) Tore: 1:0 Freigang (42.), 1:1 Salma (48.), 1:2 Mariona (59.), 1:3 Salma (62.)



Frankfurt: Johannes - Wolter, Doorsoun, Kleinherne, Hanshaw - Reuteler (71. Gräwe) Pawollek, Dunst - Freigang - Prasnikar, Anyomi

Barcelona: Panos - Batlle (67. Corrales), Leon, Engen, Bronze (79. Marta) - Aitana, Walsh, Patri – Salma (87. Vicky Lopez), Mariona (79. Pina), Graham Hansen (74. Brugts)



Gelbe Karten: - / Batlle, Mariona



Schiedsrichterin: Adamkova (Tschechien)

Zuschauer: 16.100 Ende der weiteren Informationen