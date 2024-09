Guten Morgen

Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde der frühen Information. Schön, dass Sie da sind. Es ist Mittwoch und in Frankfurt ist es windig. Mein Name ist Katrin Kimpel, ich bin Nachrichtenredakteurin bei hessenschau.de und wir schauen hier gemeinsam, was in der Nacht los war und was uns der Morgen an News zu bieten hat. Gerne können Sie mir schreiben, Lob, Kritik, Gedichte, nette Witzchen oder was halt so anliegt. Manches davon veröffentliche ich sogar. Dann legen wir mal los!