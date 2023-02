Kollegen-Dämpfer für Ikke Hüftgold

Partyschlagersänger Ikke Hüftgold aus Limburg ist weiter im Rennen um das deutsche ESC-Ticket. Neben dem 46-Jährigen treten beim ESC-Vorentscheid am Freitag Frida Gold, Lord Of The Lost, René Miller, Anica Russo, Lonely Spring, TRONG, Will Church und Patty Gurdy an. Sollte Ikke Hüftgold, der den Song "Layla" produziert hat, am Ende wirklich für Deutschland beim Eurovision Song Contest antreten, prophezeit ihm Musik-Kollege Nino de Angelo allerdings eine sehr schlechte Platzierung. "Bei allem Respekt Hüftgold gegenüber, der wirklich viel Erfolg hat, so sehe ich ihn dort aber einfach nicht", sagte de Angelo der Deutschen Presse-Agentur.

Der 59-Jährige war einst selbst für Deutschland bei dem Gesangswettbewerb angetreten und auf den 14. Platz gelandet. Hüftgold mache zwar guten Partyschlager, würdigte der Sänger seinen Musik-Kollegen. "Aber bei einer weltweiten Veranstaltung wie dem ESC tun wir uns damit keinen Gefallen. Und ich schätze, er würde auf einem der letzten Plätze landen - so meine Prognose." Ob das jetzt ein Beef unter alten Schlager-Hasen wird? Es bleibt spannend.