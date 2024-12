Sekt-Konsum lässt stark nach

Ich weiß nicht genau, ob die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden gestern Weihnachtsfeier hatten und zu später Stunde in der Litfasssäule die Themen des heutigen Tages besprachen. Die gerade eingetrudelte Pressemeldung passt aber sehr gut zu diesem Szenario: In der Mitteilung des stets seriös auftretenden Amtes geht es nämlich um Stimmungserhellendes. Genauer: um Sekt, Prosecco (sprich: Prosetscho) und Champagner.

Der Pro-Kopf-Sektverbrauch ist in Deutschland in den vergangenen Jahren demnach nämlich drastisch gesunken. Während im Jahr 2013 jeder Mindestens-16-Jährige jährlich durchschnittlich 46 Gläser Prickelbrause genoss, waren es 2023 nur noch 37. When did it all go wrong?