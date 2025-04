Brand in achtstöckigem Haus in Wiesbaden

In einem achtstöckigen Wohnhaus in Wiesbaden ist in der Nacht zum Dienstag ebenfalls ein Feuer ausgebrochen. Gebrannt hat es in zwei Wohnungen in den oberen beiden Stockwerken, wie die Polizei mitteilte. Eine Wohnung ist nach den Löscharbeiten unbewohnbar.

Vier Menschen atmeten Rauchgas ein und wurden leicht verletzt. Insgesamt sind in dem Haus 112 Personen gemeldet. Um 2.43 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, schon um 3.06 Uhr war das Feuer gelöscht. Die Brandursache ist unklar, der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 100.000 Euro.