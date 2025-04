Taunusstein und Wiesbaden 19 Verletzte bei Bränden in Mehrfamilienhäusern

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Taunusstein sind 15 Menschen verletzt worden. Auch in Wiesbaden ist in der Nacht zum Dienstag ein Feuer ausgebrochen. In dem Gebäude sind mehr als 100 Menschen gemeldet.

Feuerwehr- und Rettungskräfte an der Einsatzstelle in Taunusstein-Bleidenstadt. Bild © 5vision.news

Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Taunusstein-Bleidenstadt müssen sich vorerst eine andere Unterkunft suchen. Das Gebäude ist unbewohnbar, nachdem am Montagabend aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen war. Die meisten der Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen, einige wurden nach Polizeiangaben über eine Drehleiter der Feuerwehr gerettet. Dennoch wurden insgesamt 15 Menschen verletzt, darunter zwei Feuerwehrleute. Sie hatten Rauchgas eingeatmet. Vier Bewohner wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund der hohen Zahl an Verletzten seien weitere Rettungskräfte aus umliegenden Gebieten alarmiert worden. Das Feuer konnte den Angaben zufolge nach etwa eineinhalb Stunden gelöscht werden. Rettungsdienste und Feuerwehr waren mit insgesamt knapp 140 Einsatzkräften vor Ort. Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Feuer in Wiesbadener Hochhaus In einem achtstöckigen Wohnhaus in Wiesbaden brach in der Nacht zum Dienstag ebenfalls ein Feuer aus. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, es habe in zwei Wohnungen im sechsten und siebten Stock gebrannt. Demnach konnte das Feuer bereits gelöscht werden. Vier Menschen atmeten Rauchgas ein und wurden leicht verletzt. In dem Haus sind 112 Personen gemeldet. Vor Ort gebe es Busse, in denen die Bewohner vorübergehend untergebracht werden könnten. Das Feuer wurde gegen 2.40 Uhr gemeldet und konnte demnach schnell gelöscht werden. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden in Wiesbaden rund 100.000 Euro. Dutzende Menschen mussten das achtstöckige Mehrfamilienhaus in Wiesbaden in der Nacht räumen. Bild © Mike Seeboth