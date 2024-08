Howdy Hessen!

Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein! Herzlich willkommen zum Ticker an diesem Sommertag.

Ich will Ihnen am frühen Morgen nicht mit zu viel guter Laune auf die Nerven gehen. Also nun nüchtern: Heute ist Freitag. Mein Name ist Clarice Wolter. Ich bin Nachrichtenredakteurin und finde Frühdienste im Sommer ganz okay. Bis 10 Uhr lesen Sie hier Neuigkeiten und anderes aus Hessen. Mal schauen, was der Tag bringt.

Sie können mir mailen, sollten Sie ein Anliegen haben. Oder ohne Anliegen.