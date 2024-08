Mitten in der Urlaubssaison hat die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit mit Streiks beim Ferienflieger Discover gedroht. Damit will sie bei der noch jungen Airline den ersten Tarifvertrag erzwingen. Noch im Sommer könnte gestreikt werden.

Veröffentlicht am 08.08.24 um 21:12 Uhr

Bei der Lufthansa-Tochter Discover hat die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) mit neuen Streiks noch in diesem Sommer gedroht. Zunächst soll eine Urabstimmung über die Forderungen zu Gehalts- und Manteltarifvertrag gestartet werden, kündigt die VC in Frankfurt an.

Die VC will einen ersten Tarifvertrag bei der im Sommer 2021 gegründeten Airline erzwingen. Ähnlich ist die Situation in der Kabine, für die die Spartengewerkschaft Ufo einen Tarifvertrag anstrebt.

420 Piloten fliegen für Discover

Mit 24 Airbus-Jets und rund 420 Piloten ist Discover eine vergleichsweise kleine Ferienfluggesellschaft. Sie startet ausschließlich von Frankfurt und München und soll vor allem der Condor im touristischen Geschäft Konkurrenz machen.

Die im Mutterkonzern sehr mächtige Vereinigung Cockpit will zudem verhindern, dass ein Abkommen mit der konkurrierenden Gewerkschaft Verdi zustande kommt.

"Sollte die Discover eine Tarifierung mit der VC weiterhin kategorisch ausschließen, sind Arbeitskampfmaßnahmen im Sommer und darüber hinaus wieder im Bereich des Möglichen," kündigte VC-Präsident Andreas Pinheiro an.

Streiks zuletzt im Februar

Die VC hatte Discover bereits Anfang des Jahres bestreikt. Der letzte Ausstand im Februar hatte allerdings nach Konzernangaben am Frankfurter Flughafen nur geringe Auswirkungen gehabt.

Discover steuert vom Flughafen Frankfurt aus hauptsächlich touristische Ziele auf der Langstrecke an, aber auch auf der Kurz- und Mittelstrecke.