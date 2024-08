Auto-Abschaffprämie 100 Marburger und Frankfurter verzichten für's Klima auf ihr Auto

Wer in Frankfurt oder Marburg seinen Verbrenner abmeldet, bekommt von der Stadt eine Prämie in Form von Nahverkehrstickets. 50 Marburger und 50 Frankfurter haben seit dem 1. Juli mitgemacht. In Darmstadt erklärte der Oberbürgermeister ein ähnliches Projekt für gescheitert.

Die Stadt Marburg will die Verkehrswende voranbringen Bild © Rebekka Dieckmann

