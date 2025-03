Strohballen in Flammen – Brandstiftung vermutet

Winter ade? Skigebiete zufrieden mit Saison

An insgesamt mehr als 140 Tagen ist in der zu Ende gehenden Saison Wintersport in den beiden wichtigsten Skigebieten Hessens möglich gewesen. Das ergab eine Nachfrage Nachrichtenagentur dpa bei den Liftbetreibern auf der Wasserkuppe in der Rhön und in Willingen (Waldeck-Frankenberg).

"Die aktuelle Saison ist definitiv gut und zufriedenstellend und im Gegensatz zu den vorangegangenen Jahren super", sagte eine Sprecherin des Skigebiets Willingen. Ebenso wie auf der Wasserkuppe spielten dort Schneekanonen eine wesentliche Rolle bei der Schaffung weißer Pisten.

Auf der Wasserkuppe hätten während der Weihnachtsferien vergleichsweise günstige Wetterbedingungen geherrscht, was sich positiv auf die Besucherzahlen ausgewirkt habe, sagte ein Sprecher der Erlebnisberge GmbH, die die Ski- und Rodelarena betreibt.

In Willingen läuft die Saison noch. Auf der Wasserkuppe stehen die Lifte nun still, werden aber bei günstigen Wetterverhältnissen am kommenden Wochenende möglicherweise noch einmal in Betrieb genommen.