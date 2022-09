Omikron-Impfungen gehen los

Heute beginnt in einigen Impfstellen und Arztpraxen in Hessen das Impfen mit dem neuen Impfstoff von Biontech und Moderna, der gegen die Omikron-Variante BA.1 entwickelt wurde. So geht es beispielsweise in den Impfstellen in Kassel, Hanau und Offenbach los. In Wiesbaden wird ab morgen geimpft. Der Impfstoff wird über den Apothekengroßhandel verteilt. Allerdings scheinen nicht alle Praxen die Menge an Impfstoff zu bekommen, die sie bestellt haben. Wieso, ist bisher unklar. Insgesamt erhält Hessen in den ersten beiden Wochen rund eine Million Impfdosen.

Die Europäische Kommission hat außerdem gestern einen weiteren Impfstoff zugelassen, der noch wirksamer gegen die aktuell verbreitete Omikron-Variante BA.5 sein soll. Er könnte ebenfalls bald in den Impfstellen angeboten werden. Dafür gibt es aber noch keine Termine. Von der Ständigen Impfkommission gibt es zudem noch keine Empfehlung, wer sich mit den neuen Impfstoffen impfen lassen sollte. Wichtig könnte das insbesondere für die Menschen sein, denen die Stiko schon jetzt einen zweiten Booster empfiehlt - also ältere Menschen, medizinisches Personal, Vorerkrankte und Bewohnerinnen und Bewohner von Heimen. Laut Bundesgesundheitsministerium ist die Empfehlung in Arbeit.