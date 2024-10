Erste Warnstreiks der Metaller in der Nachtschicht

Mit Protestaktionen in der Nachtschicht hat die IG Metall eine erste Warnstreikwelle in der Metall- und Elektroindustrie begonnen.

In Hessen vom Streik betroffen sind unter anderem die Gießerei Breyden in Breidenbach (Marburg-Biedenkopf) sowie die Autozulieferer Mahle Ventiltrieb in Wölfersheim (Wetterau) oder Hörmann Automotive in Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau). Auch bei Federal-Mogul in Wiesbaden und Norma in Maintal (Main-Kinzig) starteten am Morgen Streikaktionen.