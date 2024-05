Frankfurts Oberbürgermeister Josef (SPD) hat am Montag mit dem Bürgermeister von Lwiw die Partnerschaft mit der ukrainischen Stadt besiegelt.

Die Stadtverordneten hatten am 2. Mai der Städtepartnerschaft zugestimmt. "Wir wollen auch das europäische Band stärken und deutlich machen: Die Ukraine und Lwiw gehören an die Seite der Europäischen Union", sagte Josef. Lwiws Bürgermeister Sadowyj wertete die Partnerschaft als "ein starkes Signal für unsere Stadt und die gesamte ukrainische Bevölkerung in diesen schwierigen Zeiten."