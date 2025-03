Trockenheit: Waldbrand in Jossgrund

Das sonnige und vor allem niederschlagsarme Wetter hat auch Schattenseiten: In manchen Regionen Hessens ist zuletzt extrem wenig Regen gefallen, so dass es schon wieder sehr trocken ist - zumindest die oberen Bodenschichten. Der Februar war in Hessen viel zu trocken, wie der hr-Meteorologe Tim Staeger sagt: "Da wurden nur rund 60 Prozent des durchschnittlichen Niederschlags erreicht." Im März sieht es noch schlechter aus, bislang wurden gerade einmal knapp 8 Prozent des sonst üblichen Niederschlags erreicht.

In Jossgrund (Main-Kinzig) gab es gestern bereits einen Waldbrand. Rund 700 Quadratmeter Waldboden und Gestrüpp standen laut Feuerwehr in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Und die Feuerwehrleute warnten angesichts der Trockenheit auf Facebook : "Bitte achtet deshalb darauf, keine Zigaretten in den Wald zu werfen und offenes Feuer unbedingt zu vermeiden."