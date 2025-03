Hanau erinnert an Zerstörung vor 80 Jahren

Menschen in Hanau könnten sich heute Morgen darüber gewundert haben, dass ab 4.20 Uhr Kirchenglocken in der Stadt läuteten. Das Geläut hatte einen ersten Hintergrund: Damit wurde an die Zerstörung der Stadt vor 80 Jahren erinnert.

Britische Flieger warfen damals insgesamt mehr als 150.000 Bomben über der Stadt ab. Mehr als 2.000 Menschen starben - und die meisten Überlebenden hatten kein Dach mehr über dem Kopf, da mehr als 90 Prozent aller Gebäude zerstört wurden. Heute gibt es in der Stadt mehrere Gedenkveranstaltungen und Filmvorführungen, in Kirchen und auf Friedhöfen. So soll erinnert, aber auch gemahnt werden, damit sich so etwas wie der Zweite Weltkrieg nicht wiederholt.