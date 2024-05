Lebensräume für Wildbienen werden rarer

Wildbienen verlieren zunehmend an Lebensraum. Es gebe in der aufgeräumten Landschaft immer weniger unbefestigte Feldwege, Säume und Hecken an Äckern und Wiesen, erläutert der Biologe Niklas Krummel vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG). "Ein weiterer Grund ist die Pflanzenartenarmut", erklärt er. "Häufig findet man lediglich Brennnesseln oder Gräser an Wegesrändern. Viele Wildbienenarten sind jedoch auf wenige Pflanzenarten spezialisiert."

In Siedlungen könnten Wildbienen unter anderem von "wilden Ecken" profitieren, mit Lehm verputzte Scheunen und Fachwerkhäuser böten Nistplätze für oberirdisch nistende Arten, sagt Krummel. Auch Bike-Parks oder Friedhöfe könnten eine Vielzahl an Arten beherbergen. In Hessen gibt es laut Krummel rund 440 Wildbienenarten.

"In den warmen Tieflagen der Rheinebene werden bei Untersuchungen erfahrungsgemäß recht hohe Artenzahlen und hohe Anteile von bestandsbedrohten Arten nachgewiesen." In Hochlagen wie etwa in der Rhön würden dagegen nur sehr wenige Arten festgestellt.