Hessentagspaar wird in Pfungstadt vorgestellt

Das Hessentagspaar wird heute um 9.45 Uhr offiziell am historischen Rathaus in Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) vorgestellt. Die Gemeinde will vom 2. bis 11. Juni das Landesfest unter dem Motto "Pfungstadt zieht an!" ausrichten. Den Hessentag gibt es seit 1961. Pfungstadt richtete das Fest bereits 1973 aus und will 50 Jahre später wieder in der Stadt feiern. Nach Angaben der Kommune soll es rund 1000 größere und kleinere Veranstaltungen geben. Es wäre der erste Hessentag seit 2019 in Bad Hersfeld, den Hunderttausende Menschen besuchten. Die letzten drei Landesfeste in Bad Vilbel, Fulda und Haiger fielen wegen der Corona-Pandemie aus.