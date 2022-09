Guten Morgen!

Einen schönen guten Morgen zusammen! Es ist, vielleicht ist Ihnen das noch gar nicht bewusst, zwar einerseits Freitag, und wir sind hiermit offiziell auf der Zielgerade in Richtung Wochenende, andererseits aber auch der Freitag vor einem langen Wochenende. Also noch mehr Grund, sich schon jetzt - zu so früher Uhrzeit - auf den Feierabend zu freuen. Also ich mache das zumindest. Vorher wird aber noch gearbeitet, im Morgenticker-Fall bedeutet das News aus Hessen bis 10 Uhr. Sie sind dabei? Schön. Dann lassen Sie uns doch jetzt gemeinsam auf den Morgen schauen, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Nico Herold und bei Fragen und Anmerkungen freue ich mich über eine Mail. Los geht's!