Haftbefehle wegen versuchten Mordes gegen Steinewerfer

Nachdem vergangene Woche Steine von einer Brücke auf die A49 nahe Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) geworfen wurden, ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei gegen zwei männliche Beschuldigte im Alter von 15 und 18 Jahren.

Die Steine hatten am Mittwochabend zwei Sattelzüge getroffen, die Fahrer blieben unverletzt. Ein ähnlicher Fall ereignete sich einen Abend später auf derselben Brücke. Dabei wurden vier Leitpfosten auf die A49 geworfen. Einer davon schlug in die Windschutzscheibe eines Transporters ein, auch hier blieb der Fahrer unverletzt.

Intensive Ermittlungen führten am Freitag zur vorläufigen Festnahmen von fünf Männern und einer Frau, wie die Ermittler weiter mitteilten. Der 15- und der 18-Jährige wurden am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, der gegen beide Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr erließ. Sie wurden in Untersuchungshaft genommen.

Gegen die vier weiteren Beschuldigten besteht kein dringender Tatverdacht, so dass sie wieder entlassen wurden.