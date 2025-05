ZDF-Fernsehsendung Auftragsmord? "Aktenzeichen XY" geht tödlichen Schüssen in Frankfurt nach

Er starb noch am Tatort: Im Dezember 2022 wurde ein 56-Jähriger auf offener Straße in Frankfurt erschossen. Der Täter wurde nie gefasst. Nun wird der Fall in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" neu aufgerollt.

Der Tatort im Hausener Weg in Frankfurt-Rödelheim. Bild © 5vision.media

Prominente Fahndungshilfe für die Frankfurter Staatsanwaltschaft: Am Mittwoch, 14. Mai, wird das Tötungsdelikt an einem 56 Jahre alten Frankfurter im Jahr 2022 in der Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" thematisiert. Ermittler vermuten Auftragsmord Die Ermittler gehen davon aus, dass das Opfer Dario K. von professionellen Auftragsmördern durch mehrere Schüsse getötet wurde. Ihnen liegen bereits Hinweise auf den oder die Täter vor. Von der am Dienstag herausgegebenen Öffentlichkeitsfahndung erhoffen sie sich weitere Informationen. Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Nach Angaben der Ermittler hat das Opfer nicht gearbeitet, war aber wohlhabend. Möglicherweise sei er auf illegalem Wege zu Geld gekommen. Auf dem Heimweg erschossen K. war am 12. Dezember 2022 auf dem Heimweg in der Schmitter Straße im Frankfurter Stadtteil Rödelheim erschossen worden. Zwischen 20 und 21 Uhr hatten Anwohner Schüsse gehört und den verletzten Mann auf dem Gehweg gefunden. Das Opfer starb auf der Straße an seinen Verletzungen. Der Schütze flüchtete. Ermittler und Spurensicherung am Tatort 2022 Bild © Philipp Wellhöfer/hr