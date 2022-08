Kuratorenkollektiv: "Haben documenta unterschätzt"

Das indonesische Kuratorenkollektiv der documenta, Ruangrupa, hat nach eigenen Worten die Bedeutung der Kunstschau in Kassel für die deutsche Öffentlichkeit unterschätzt. "In Indonesien schert sich niemand groß um uns. Die documenta ist dagegen fast eine Staatsangelegenheit. Diese Größenordnung hätte uns früher klar sein müssen", sagten die Ruangrupa-Mitglieder Reza Afisina und Farid Rakun dem Berliner Tagesspiegel . Die Antisemitismus-Vorwürfe seien für die Kuratoren unerwartet gekommen: "Wir hätten nie gedacht, dass es so eskalieren würde."

Es gebe aber auch kulturelle Missverständnisse, so die Kuratoren. Und es fehle an Dialog: "Als die Vorwürfe aufkamen, haben wir nicht verstanden, warum man nicht direkt mit uns spricht." In Indonesien gebe es anders als in Deutschland "noch kein richtiges Vokabular dafür, um zu artikulieren, was ein antisemitisches Motiv ist", sagten Afisina und Rakun. Erst durch die Debatte hätten sie "begriffen, welch sensibles Thema Antisemitismus in Deutschland ist."