"Großwarnstreik" am Dienstag

Nach dem Streik ist vor dem Streik: Am Dienstag will Verdi mit einem "Großwarnstreik" im öffentlichen Dienst den Druck auf die Arbeitgeber weiter erhöhen. Das teilte die Gewerkschaft in der Nacht mit. In verschiedenen hessischen Kreisen und Städten sollen die Beschäftigten den ganzen Tag über die Arbeit niederlegen. Betroffen wird vor allem Wiesbaden sein, wo alle Busse des Betreibers ESWE im Depot bleiben sollen. Auch Mülltonnen dürften nicht geleert werden. Die Stadtverwaltung mitsamt der Zulassungsstelle sollen am Dienstag ebenfalls bestreikt werden und geschlossen bleiben. Außerdem trifft der Warnstreik die Kreisverwaltungen im Landkreis Limburg-Weilburg und im Rheingau-Taunus-Kreis. Dasselbe gilt laut Verdi auch für die kommunalen Kliniken in Wiesbaden, Limburg und Idstein. In Rüsselsheim sollen Kitas bestreikt werden.

Der Ausstand soll eine knappe Woche vor der nächsten Verhandlungsrunde für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen nochmal den Druck auf die Entscheider erhöhen. Die Gewerkschaften Verdi und Komba sowie der Beamtenbund DBB fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro pro Monat mehr.